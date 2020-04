Elena Santarelli ha parlato a Italia Sì della sua personale esperienza con il Coronavirus: le parole e i consigli della showgirl

Nella puntata di sabato 4 aprile 2020 a Italia Sì su Rai Uno si è ampiamente parlato dell’attuale emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. Il padrone di casa Marco Liorni come al solito è stato accompagnato dai suoi quattro opinionisti, ossia Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi (alias Platinette). Tutti insieme hanno pertanto affrontato il delicato argomento, riportando al pubblico anche degli importanti aggiornamenti.

Elena Santarelli parla di Coronavirus

Con diversi ospiti collegati in diretta via Skype, nel corso della puntata si è parlato anche di allergie, particolarmente diffuse nel periodo primaverile. A quel punto ha però preso la parola proprio la Santarelli, precisando come il suo medico di famiglia le abbia suggerito quali sono i sintomi dell’allergia da distinguere rispetto a quelli del Coronavirus.





Elena Santarelli ha quindi affermato che il suo dottore le ha consigliato di prendere un antistaminico senza cortisone.

“Se i sintomi passano, allora è solo l’allergia”, ha sottolineato ancora la moglie di Bernardo Corradi. A quanto pare, difatti, alcuni sintomi dell’allergia sarebbero simili a quelli del Covid-19, pertanto potrebbero facilmente trarre in inganno. “Facendo in questo modo, ho capito che la mia era solo un’allergia”, ha infine concluso la showgirl romana.

Con l’intervento successivo di Rita Dalla Chiesa è sorto poi un altro problema piuttosto rilevante. L’ex signora di Forum ha infatti palesato la propria preoccupazione per i farmaci presi in questo periodo per altri tipi di disturbi.