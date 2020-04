Chef Rubio è tornato ad attaccare Matteo Salvini in merito alle ultime dichiarazioni del leader della Lega: il post su Twitter

Chef Rubio è sempre parecchio attivo sui social e specialmente su Twitter. Fra documenti, articoli e prese di posizione personali, Gabriele Rubini si pone infatti spesso al centro dell’attualità. Parecchio note sono del resto le sue soventi quanto accese liti con i politici nostrani. Ed ecco che ora il feroce attacco del cuoco di Frascati si è rivolto nuovamente contro Matteo Salvini, il quale non ha però ancora risposto alla boutade.

Chef Rubio contro Salvini

Retwittando un utente parecchio seguito, Jean-Jaques Russò, Chef Rubio ha dunque manifestato il proprio dissenso nei confronti delle ultime dichiarazioni del leader della Lega. Poi con un video su Youtube l’ex rugbista ha commentato le “profetiche parole di capitan frappa, quando ancora non credeva nella vergine Maria e nella merce.

Come cambiano le persone in 7 anni”. Ecco il post dello chef contro Matteo Salvini apparso su Twitter:

Dopo una prima dose di accuse contro l’ex ministro, ecco pertanto arrivare questa seconda frecciata a commento della richiesta di Salvini di riaprire le chiese per Pasqua. Ma Chef Rubio ne ha in serbo anche per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che chiama “sciacalla”. Rubini si riferisce nello specifico a una iniziativa del partito di destra sulla distribuzione delle mascherine, spronando ironicamente l’ex ministra per la Gioventù a mettere in atto “la shock economy”.