In un simpatico video su Instagram, Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati in un imprevedibile scambio di ruoli: il post diventato virale

Un simpatico video, da poco pubblicato su Instagram, vede come protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, evidentemente in cerca di diversivi per passare il tempo durante l’interminabile quarantena. Perfettamente consapevole dell’isolamento dovuto, la popolare coppia si è così cimentata in un siparietto simil-fashion, diventato in poco tempo virale. Sulle note di Nonstop di Drake, l’imprenditrice digitale e il rapper suo marito hanno dunque simulato un cambio d’abito del tutto inaspettato.

Fedez e Chiara Ferragni sempre al top

Posizionatasi nell’enorme cabina armadio del loro attico milanese, la coppia si è quindi mostrata con un top rosa a quadri e una mini in vinile per lei, di fronte a una mise del tutto sportiva per lui. Ecco però il colpo di scena: dopo alcuni frames, i due sono infatti apparsi con i vestiti scambiati.

Così se Chiara si è travestita da Fedez, lui ha invece indossato lo striminzito outfit della bella consorte… striminzito al punto che la minigonna non si poteva nemmeno allacciare!

Visualizza questo post su Instagram La vostra imprenditrice digitale 💖 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 6 Apr 2020 alle ore 11:46 PDT

Con quasi venti milioni di follower, Chiara Ferragni si conferma intanto come una delle influencer più note e pagate al mondo. Anche lei in quarantena per il Coronavirus, si vede ovviamente costretta, come tutti, a fermare ogni suo progetto. Nonostante ciò, la vediamo in questi giorni in un nuovo spot dei biscotti Oreo, mentre in occasione del Carbonara Day pare abbia intrapreso una partnership con la Barilla.