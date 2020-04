Lo strano comportamento di Ambra Lombardo fa emergere dubbi sulla relazione con Kikò Nalli: la risposta dell'ex gieffino non risolve il mistero

Come procede la storia di Ambra Lombardo e Kikò Nalli? Ricordiamo che la bella prof dell’ultimo Grande Fratello tradizionale e l’ex marito di Tina Cipollari hanno intessuto una love story all’interno del reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Tuttavia da qualche tempo non si mostrano più insieme, né danno segnali certi riguardo alla loro relazione. Si tratta di privacy oppure di crisi di coppia? Nel mentre la siciliana ha smesso di seguire Kikò su Instagram. E lui avrebbe confermato che la storia d’amore sta effettivamente vivendo un momento non proprio facile.

Kikò e Ambra Lombardo in crisi?

Alla domanda sul perché Ambra Lombardo non lo segua più sui social, l’hairstylist ha dunque replicato: “Non mi interessa il gossip, facessero quello che gli pare.

Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”.





La risposta di Kikò Nalli lascia pertanto poco spazio alle interpretazioni. In questo periodo l’ex marito della Diva di Uomini e Donne sembra avere ben altro per la testa. D’altro canto non c’è nessuna conferma ufficiale che la storia con la ex gieffina stia continuando. Quel “facessero quel che gli pare” lascia intendere peraltro diverse cose, che forse l’esperto di immagine non ha voglia per il momento di spiegare. Già qualche mese fa, del resto, alcuni rumors sostenevano che la storia fosse giunta al capolinea, ma entrambi avevano smentito la rottura.