Barbara D’Urso in quarantena da sola? Un video la smentisce

Barbara D’Urso sta trascorrendo la quarantena da sola? Questo è quello che la conduttrice afferma, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio contenuto in un suo video sui social.

La conduttrice Barbara D’Urso ha affermato che starebbe trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus da sola. Eppure dai suoi video sui social si evince che la conduttrice non sia sola per due motivi: il primo è che i suddetti video vengono realizzati da qualcuno nella sua stanza, e in secondo luogo molti fan si sono chiesti per chi sarebbe tutto il cibo cucinato dalla conduttrice – visto che sarebbe in grandi quantità. Barbara D’Urso non ha risposto alle domande dei suoi followers, e del resto la conduttrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Di recente la conduttrice è finita al centro di un’accesa bufera per la sua preghiera in diretta tv insieme all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Nonostante oltre 200 mila persone avessero firmato una petizione contro di lei, la D’Urso non ha chiesto scusa né ha replicato per quanto successo.





Attraverso i social la conduttrice ha fatto sapere di sentire la grande mancanza dei suoi figli, Giammauro e Emanuele, che evidentemente non abitano più con lei e che ora sarebbero lontani a causa dell’emergenza. In tanti tra i suoi fan l’hanno lodata per il suo tenero messaggio dedicato a loro.