Sossio e Ursula, secondo figlio in vista? Le parole

La famiglia Aruta potrebbe allargarsi ulteriormente: Sossio e Ursula hanno svelato di sognare un altro bebè.

Dopo l’arrivo della piccola Bianca e dopo l’uscita di Sossio dal Grande Fratello Vip l’ex coppia di Uomini e Donne formata da Ursula Bennardo e Aruta starebbe sognando il secondo figlio.

Sossio e Ursula: secondo figlio

Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo l’amore procede a gonfie vele e i due starebbero sognando l’arrivo di un secondo figlio. A svelarlo è stata la stessa coppia all’indomani dell’uscita di Sossio dal Grande Fratello Vip in una diretta con i fan via social. Ursula in realtà avrebbe messo a freno gli entusiasmi visto che al momento la piccola Bianca (la figlia che i due hanno avuto a ottobre 2019) la impegnerebbe parecchio.





La coppia sembra aver trovato la stabilità dopo che al trono over e a Temptation Island la loro storia era stata caratterizzata da perenni alti e bassi.

Nella casa del Gf Vip Sossio ha dedicato a Ursula uno speciale messaggio nel giorno del loro anniversario e l’ex dama ha detto di essere impaziente di poterlo riavere presto a casa.

Da quando è nata la piccola Bianca i due sono stati molto presi dalla bambina e Sossio ha rivelato di essere così felice da non veder l’ora di portare Ursula all’altare al più presto. Insomma, dopo il Grande Fratello Vip la coppia avrebbe grandi progetti per il futuro e i fan sono impazienti di sapere se saranno di parola e manterranno almeno parte delle loro promesse.