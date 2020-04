Uno scatto inedito di Rudy Zerbi lo vede in compagnia della sua cara mamma: la foto pubblicata sui social

Lo conosciamo come uno dei più severi giurati di Tu si que vales nonché solerte professore di Amici. Stiamo ovviamente parlando di Rudy Zerbi, che con i suoi interventi pungenti ha saputo conquistarsi nel tempo la stima e la fiducia di gran parte del pubblico italiano. Ma il produttore detiene un successo non solo in tv, bensì anche sui social, dove è solito intrattenere i numerosi fan con interessanti scatti fotografici.

Proprio tra questi è spuntata qualche tempo fa una tenera quanto emozionante foto di Rudy Zerbi con la sua mamma. Tra le tante immagini che lo vedono insieme ai protagonisti di Amici, ai colleghi e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, eccolo dunque in compagnia di una delle donne più importanti della sua vita.

Rudy Zerbi presenta la mamma

Tra le tante foto che si possono apprezzare sul canale social ufficiale di Rudy Zerbi, spunta anche il tenero scatto in compagnia di sua mamma.

Nonostante il presentatore non sia avvezzo a parlare della sua vita privata, su Instagram ha però deciso di condividere questa dolcissima foto.





È dunque proprio lei la donna che 51 anni fa mise al mondo il temuto giurato di Tu si que vales. Tra le altre cose, sappiamo che la storia personale di Rudy è davvero molto singolare. Il suo padre biologico è infatti una persona molto nota in ambito televisivo: si tratta niente meno che del simpaticissimo Davide Mangacci, al quale peraltro somiglia anche parecchio. Il professore di Amici è però venuto a sapere la verità della sua nascita in tarda età. Proprio per questo non ne riesce a parlarne con facilità e leggerezza.