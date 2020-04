Sossio Aruta ha rivolto un accorato appello sui social: ecco cosa è successo all'ex gieffino e alla sua compagna Ursula Bennardo

Qualche ora fa, la compagna di Sossio Aruta, ossia Ursula Bennardo, è tornata a farsi viva sul suo account Instagram. Purtroppo però in questo caso il suo non è stato un intervento felice e spensierato, bensì un accorato appello rivolto ai fan anche a nome del compagno. A quanto pare, infatti, la popolare coppia nata a Uomini e Donne è stata coinvolta in una truffa online, che sta molto preoccupando entrambi i protagonisti.

Sossio e Ursula si appellano ai fan

Nello specifico, pare che un utente abbia aperto un profilo fake dove si fa spacciare per l’ex cavaliere del Trono Over del dating show mariano. A renderlo noto è stata proprio la stessa ex dama, chiedendo a tutti i loro fan di segnalare tale account. Tramite il suo profilo social, Ursula ha dunque affermato: “Vi devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo che si spaccia per me e Sossio.

Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi audio, e promettono lavoro”. La situazione è chiaramente molto delicata, soprattuto in questo periodo di emergenza generale per via del Coronavirus.





Ursula Bennardo ha dunque saggiamente deciso di denunciare questa persona, confessando che si sarebbe anche recata dalla Polizia Postale per denunciare il malfattore. Lei e Sossio hanno peraltro raccolto del materiale che potrebbe essere utile alle indagini. Tuttavia al momento hanno voluto chiedere primariamente aiuto ai follower per segnalare quel profilo affinché venga bloccato.