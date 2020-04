Lo sfogo di Paola Turani: “Non chiedetemi quando farò un figlio”

Paola Turani si è sfogata contro tutti coloro che continuino a chiederle perché non faccia un bambino.

Lo sfogo di Paola Turani

Con un commovente messaggio via social Paola Turani ha scritto qualcosa che probabilmente condividono in molte: non tutte le donne possono o vogliono fare figli, e secondo l’influencer è molto indelicato sentirsi chiedere – il più delle volte da altre donne – quando si vorrà fare un bambino. Solo la scorsa estate Paola Turani è convolata a nozze con lo storico fidanzato, Riccardo Serpellini, ma la giovane coppia non ha figli.

“È frustrante leggere continuamente decine e decine di messaggi di questo tipo. Fate male. E lo dico per tutte le donne che come me non sono madri: perchè magari non vogliono avere figli e non deve interessarvi sapere il motivo”, ha scritto nel lungo post condividendo una foto in cui e ritratta con la figlia neonata di una sua amica.

Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 18 Apr 2020 alle ore 3:22 PDT







In tanti hanno mostrato di esser d’accordo con la modella, e in particolar modo tante amiche influencer: tra loro anche Ludovica Valli (che le ha risposto di aver sofferto per lo stesso problema), così come la stilista Georgette Polizzi e Nicole Mazzoccato, Diana Del Bufalo e Gessica Notaro, che ha espresso alla collega la sua solidarietà.