Il drammatico sfogo di Carolyn Smith ha commosso i suoi fan: la coreografa ha pianto per le vittime del Coronavirus.

Carolyn Smith ha sempre cercato di sfoggiare il suo sorriso migliore difronte alle difficoltà che la vita le ha prospettato, ma questa volta – in piena emergenza Coronavirus – la coreografa di Ballando con le stelle si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Carolyn Smith: lo sfogo sul Coronavirus

Pur avendo invitato i suoi fan a reagire positivamente difronte alla difficile situazione causata dall’emergenza Coronavirus, Carolyn Smith ha dichiarato che piangerebbe tutti i giorni per ciò che la pandemia ha creato e per il numero di morti causati da Covid-19. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle non starebbe vivendo un periodo facile, specialmente visto che si troverebbe a Roma da sola, dove sta seguendo le cure per il cancro che è tornato a minacciare la sua salute.

Solitamente la ballerina abita a Padova, con suo marito e i suoi adorati cani, ma per seguitare a fare le cure è stata costretta a rimanere nella Capitale.





Come se non bastasse quest’anno Ballando con le Stelle è stato rimandato a data da destinarsi proprio a causa dell’emergenza, e la stessa Carolyn Smith ha assicurato che la Rai starebbe facendo tutto il possibile per assicurare alla sua squadra di lavorare senza pericoli. “La Rai sta facendo il possibile per gestire al meglio la situazione e per tutelare la salute di tutta la squadra che lavora a Ballando”, ha confessato la ballerina, che sui social ha come sempre ottenuto i messaggi di sostegno e di solidarietà da parte dei fan. Per trascorrere il tempo in maniera positiva Carolyn Smith ha lanciato un nuovo progetto legato alla danza via social, e in tanti non vedono l’ora di poterlo seguire.