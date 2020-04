Valeria Marini non ha timore a mostrarsi preoccupata e in ansia per il Coronavirus: nel mentre cerca di passare la sua quarantena in positività

Valeria Marini non ha mai fatto mistero di essere molto spaventata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La showgirl sarda ha di fatto recentemente rivelato i suoi timori nel corso di un’intervista, precisando: “Ho pianto intere settimane chiusa in casa, spaventata e in ansia. Ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti”. Anche lei chiusa in casa in quarantena, l’attrice sta passando queste giornate in compagnia del fidanzato Gianluigi Martino.

Valeria Marini si confida

Conclusasi la sua nuova esperienza al Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini ha raccontato anche la sua recente sfilata davanti a Trinità dei Monti a Roma con un abito tricolore e uno rosso, allo scopo di incitare tutti alla ripartenza. “Ero sola in piazza di Spagna, esattamente come lo è l’Italia davanti all’Europa che fa orecchie da mercante.

È una battaglia, non è finita, ma so che la vinceremo”.





In tutto ciò, è l’amore ad averla aiutata. “Gianluigi mi dà tanta forza. In passato ho sofferto come un cane ed è inutile girarci intorno. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così”. Ai microfoni di Rai Radio 2 Valeria ha precisato come il suo fidanzato sia molto attento a prendersi cura di lei. Poi ha raccontato la sua attuale quotidianità: “Mi piace curarmi e visto non posso andare dai professionisti faccio tutto da sola. La giornata deve essere condotta sempre al meglio, bisogna prendersi cura di sé stessi e cercare di fare quello che ci fa stare bene”.