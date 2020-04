Si chiamerà Amici Speciali e l'intento è quello di fare qualcosa di concreto nella lotta contro il Covid-19.

Amici torna a maggio, ma vista l’emergenza coronavirus verrà riadattato e si resta in attesa di scoprire come sarà la nuova edizione del talent. Si chiamerà Amici Speciali e l’intento è quello di fare qualcosa di concreto nella lotta contro il Covid-19.

In attesa di Amici Speciali

Dopo la versione Celebrities doveva essere la volta di quella Alla Stars, ovvero uno spin off del famoso talent show con protagonisti tutti gli ex allievi che sono riusciti ad ottenere un grande successo. In seguito all’emergenza corovirus, però, tutto è stato bloccato e a breve andrà in onda una nuova edizione del programma, dal titolo “Amici Speciali“.

Venerdì sera su Canale 5 è stato trasmesso lo spot di “Amici Speciali”, con le note della canzone di Claudio Baglioni, “Strada facendo”.

Il messaggio il seguente: "Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può, noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto: Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia. In onda prossimamente".





Al momento non è stata fornita alcuna indicazione in merito alle modalità di svolgimento del programma, anche se vista la situazione sembra sarà un programma realizzato per fare beneficenza. Per quanto riguarda i partecipanti, invece, secondo il sito Bubinoblog è quasi data per scontata la presenza del tenore Alberto Urso. Presenti anche Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas e il vincitore di X Factor 7, Michele Bravi.