Intervistata di recente, Gaia Gozzi ha parlato anche di Sanremo: la neovincitrice di Amici è pronta per affrontare la nota kermesse canora?

Nel corso dell’ultimo decennio sono stati tanti i cantati di fama usciti dal noto talent Amici di Maria De Filippi. Dopo la loro vittoria nello show di Canale 5, molti di loro hanno peraltro partecipato con successo anche a Sanremo. Ricordiamo a puro titolo di esempio Marco Carta, Emma Marrone e Valerio Scanu, che sono riusciti a conquistare l’ambito leone d’oro sul rinomato palco del teatro Ariston.

Gaia Gozzi a Sanremo? Risposta vaga

Ecco dunque che nelle scorse ore anche la neo vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, è stata interrogata in merito alla sua possibile futura partecipazione alla popolare kermesse canora. Nel corso di una diretta sul profilo social di “Chi Magazine”, una giornalista ha dunque domandando alla cantautrice emiliana se ha intenzione o meno di prendere parte al prossimo Festival.

La giovane 22enne è stata in realtà parecchio vaga sulla questione, precisando solo che le piacerebbe molto partecipare a Sanremo 2021.





“Diciamo che le aspettative ci sono, ma prendo un po’ tutto con le pinze. […] Mi sto concentrando nel fare canzoni nuove e avere materiale giusto nel caso”. Gaia Gozzi non ha dunque escluso la possibilità di presentarsi sul palco sanremese, tuttavia nel mentre le sue fan si sono divise. Da una parte ci sono infatti quelle entusiaste all’idea di vederla all’Ariston. Dall’altra c’è invece chi spera che non vada a Sanremo. Dopo X Factor e Amici, pensiamo ad ogni modo che il Festival della Canzone Italiana possa essere per lei un’altra invitante opportunità.