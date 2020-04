Vanessa Incontrada ha dato una splendida notizia sui social che ha lasciato attoniti tutti i suoi fan: ecco di cosa si tratta

Da poche settimane si è conclusa la 19a edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo, si è trattato di un’edizione del tutto particolare, dovendo fare i conti con l’evolversi improvviso del Coronavirus. Nonostante ciò, il talent è proseguito per la sua strada, adattandosi all’emergenza con tutte le restrizioni e le precauzioni dovute. Fra i protagonisti di questa edizione c’è stata sicuramente anche la bellissima Vanessa Incontrada, nelle vesti di giurata molto attenta ed elegante.





All’attrice spagnola è stato dunque dato il compito di giudicare le esibizioni degli allievi durante il serale. E così tale mansione, a quanto pare, le è stata riconfermata anche per i prossimi mesi. Cosa significa ciò? Sembra tutto pronto per l’inizio di Amici Speciali, la nuova versione del noto talent di Canale 5 che sarà mandata in onda a maggio.

Vanessa Incontrada sarà quindi presente anche in questa nuova edizione del programma. Ad annunciarlo è stata proprio lei, nel corso di una diretta Instagram insieme al cantante Nek.

Vanessa Incontrada di nuovo fra… Amici

Amici Speciali sarà dunque una gara tra gli ex concorrenti delle passate edizioni del talent di Maria De Filippi. Il cast completo non è ancora stato svelato, tuttavia dovrebbero esserci Gaia Gozzi, vincitrice dell’appena conclusa edizione, Javier Rojas, Alberto Urso, Giordana Angi, Umberto Gaudino, Andreas Muller e molti altri. Gli ex protagonisti della scuola si sfideranno tra canzoni e coreografie, con Vanessa Incontrada ancora come giudice. Lei stessa ha svelato di essere pronta per affrontare anche questa nuova avventura televisiva, che durerà 4 puntate.