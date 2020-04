Vanessa Incontrada, episodio imbarazzante via social: cos’è successo

Dopo la défaillance di cui è stata vittima Vanessa Incontrada si è scusata e ha ripreso la diretta come se nulla fosse.

Vanessa Incontrada è stata vittima di un’imbarazzante défaillance via social: alla bella attrice, che ha usato una diretta Instagram per salutare i suoi fan, è scappato involontariamente un rutto.

Vanessa Incontrada: l’episodio imbarazzante

Ha chiesto scusa al suo pubblico Vanessa Incontrada, che nel salutare i suoi fan a mezzo social è stata involontariamente vittima di un rutto. Ovviamente ai fan non è sfuggito l’episodio, e in tanti hanno fatto battute per via della vicenda. La bella attrice spagnola non si è fatta prendere dal panico e, dopo essersi scusata, ha continuato a comportarsi come sempre.







Vanessa Incontrada sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus col suo compagno, Rossano Laurini, e il figlio Isal. Da qualche settimana lei e il resto della famiglia hanno annunciato via social l’arrivo di altri due membri della famiglia: si tratta di due cuccioli di Golden Retriever che hanno chiamato Tokyo e Zelig. Le loro tenerissime foto nel giardino della showgirl hanno conquistato i fan, impazienti di poterli vedere ancora.

L’attrice possiede anche un altro cane, Gina, da sempre sua fedele compagna d’avventura. Durante la quarantena Vanessa Incontrada ha spesso utilizzato i social per incoraggiare i suoi fan e per esprimere pensieri positivi anche durante questo periodo estremamente difficile per l’Italia intera. L’attrice ha anche affermato, via social, di essere orgogliosa di essere qui durante questo momento d’emergenza, e di essere fiera per come l’Italia abbia reagito.