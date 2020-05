Caterina Balivo è tornata a condurre Vieni da Me e non ha nascosto le sue lacrime di commozione parlando della sua decisione.

Dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus Vieni da Me è tornato in onda, e Caterina Balivo si è commossa raccontando cosa l’avrebbe convinta a tornare al timone della trasmissione in un momento tanto difficile.

Vieni da Me: le lacrime di Caterina Balivo

Nei due mesi di stop dovuti al Coronavirus Caterina Balivo ha più volte raccontato via social le giornate trascorse in quarantena, senza nascondere la sua preoccupazione per ciò che è accaduto e per ciò che potrebbe continuare ad accadere a causa dell’epidemia. La conduttrice aveva anche affermato che in un momento tanto delicato non se la sarebbe sentita di tornare in onda provando a fornire intrattenimento e contenuti di svago, e che per questo avrebbe parlato con i vertici Rai per posticipare eventualmente il ritorno a Vieni da Me.





A quanto pare la conduttrice avrebbe cambiato idea, e infatti il 4 maggio Vieni da Me è tornato in TV per la gioia dei fan. Parlando della sua decisione la conduttrice si è commossa, e ha ringraziato il direttore di Rai1 che, con le sue parole, le avrebbe fatto capire perché fosse importante tornare in TV: “C’è una cosa che io, solo grazie a voi, vorrei imparare a fare: è che in momenti difficili come questi, regalare un sorriso, raccontare una storia, e perché no, anche divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro. Perciò, sarò per sempre grata al direttore Stefano Coletta che me l’ha fatto capire”, ha affermato tra le lacrime la conduttrice.