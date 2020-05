Anche Diletta Leotta ha atteso la Fase 2 per potersi finalmente concedere una passeggiata all'aria aperta.

Come molte altre celebrities anche Diletta Leotta ha approfittato dello scoccare del 4 maggio per concedersi una passeggiata all’aria aperta: la conduttrice ha condiviso un sensuale scatto della sua “libera uscita” dopo due mesi di auto isolamento accanto a Daniele Scardina.

Diletta Leotta: la prima uscita

Così come molte altre vip anche Diletta Leotta si è concessa una passeggiata fuori casa durante il primo giorno della cosiddetta Fase 2: la conduttrice si è lasciata immortalare (probabilmente dal fidanzato) in un prato ricco di fiori colorati a Milano, e ovviamente ha indossato la mascherina sul viso.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus lei e Daniele Scardina hanno fatto “prove di convivenza”, e sono rimasti per oltre 50 giorni chiusi nella casa della conduttrice in uno dei quartieri più in di Milano. Tutto procederebbe a gonfie vele dunque nella vita sentimentale della conduttrice, che tra un allenamento e un selfie con Daniele Scardina sembra finalmente aver trovato la serenità.

In tanti si chiedono quando i due convoleranno a nozze, e del resto la stessa conduttrice non ha fatto segreto di volersi presto sposare e avere una famiglia tutta sua. Prima della relazione col pugile è stata legata per molto tempo al manager Sky Matteo Mammì, ma la storia è misteriosamente naufragata un anno fa senza che i due fornissero spiegazioni sulla vicenda.