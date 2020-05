Adriana Volpe passerà alle vie legali? Antonio Zequila è tornato a dire la sua in merito alla conduttrice con cui è stato al GF Vip.

Antonio Zequila torna alla carica contro Adriana Volpe: nella casa del Grande Fratello Vip l’ex concorrente aveva lasciato intendere di aver avuto in passato un flirt con la conduttrice, ma lei se l’era presa per questa confessione e lo aveva costretto a scusarsi. Uscito dalla Casa più spiata d’Italia l’ex gieffino ha svelato un altro retroscena.

Antonio Zequila contro Adriana Volpe

Antonio Zequila non ha preso bene il fatto di sentirsi dare del bugiardo da Adriana Volpe e così, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, è tornato ad affermare che lui e la conduttrice avrebbero avuto un flirt quando lei era ancora una giovanissima modella: “Adriana l’ho conosciuta a Milano, nei primi Anni 90. Lei era una giovane modella, all’epoca mora. Avevo un ricordo molto piacevole di lei e sono abbastanza convinto che lo stesso valeva anche per lei visto che, qualche anno dopo il nostro primo incontro, ci siamo rivisti a Roma”, ha dichiarato. Adriana Volpe nella casa del reality show aveva smentito le affermazioni di Zequila sul presunto flirt, e sulla questione era intervenuta anche la madre del gieffino che invece si era detta convinta della sua sincerità (la donna si sarebbe ricordata di una telefonata avuta da lui e Adriana Volpe in passato).





Adriana Volpe replicherà? Non è escluso che la conduttrice prenda delle contromisure difronte alle affermazioni di Zequila che nel frattempo, rancore a parte, sembra aver trovato la serenità accanto a Marina, la donna che si è detto intenzionato a sposare una volta conclusasi l’emergenza.