Dopo 7 anni di convivenza, Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati: l'annuncio della rottura con un post su Instagram

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati: questo è quanto si legge sul profilo Instagram della showgirl. La giovane ha infatti voluto annunciare tale separazione improvvisa con una foto sui social, corredata da una frase che preciserebbe la rottura dei due. La crisi della coppia sopraggiunge in maniera del tutto inaspettata, considerato che i due parlavano da anni di matrimonio. Inoltre hanno anche avuto una splendida bambina, Nicole, che oggi ha sei anni.

Sofia e Fuentes: amore al capolinea

La soubrette e l’ex tronista di Uomini e Donne stavano insieme da diverso tempo, tanto che i fan avevano sperato di vederli presto marito e moglie. Del resto non era apparso nessun elemento che facesse intravedere aria di tempesta nella coppia. Leggendo tuttavia quanto scritto da Sofia sul suo profilo social, la rottura pare essere stata una scelta ponderata, dopo anni tormentati e sofferti.

Ancor più evidente è infine l’intento della foto che li vede insieme, con una linea fucsia a spezzarne l’abbraccio.





La fine della storia d’amore tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes è stato dunque un vero fulmine a ciel sereno. Per il momento lui non ha risposto in nessun modo al post della ex compagna, sprofondando nel silenzio più assolto. In questi ultimi anni, la 32enne era apparsa sempre meno sul piccolo schermo, anche se di recente aveva ripreso a frequentare gli ambienti dello showbiz. Ben diversa, invece, è stata la scelta di Fuentes, che si è allontanato volontariamente dalla tv per dedicarsi alla sua attività di organizzatore di eventi.