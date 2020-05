Vieni da Me cancellato da settembre? L’indiscrezione

Sembra che Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, potrebbe essere definitivamente cancellato da settembre.

Secondo indiscrezioni Vieni da Me, lo show condotto da Caterina Balivo, potrebbe non proseguire ancora per molto: la conduttrice del programma non avrebbe accettato di protrarlo fino a giugno, e già si pensa a una futura cancellazione.

Vieni da Me verrà cancellato?

Negli scorsi mesi – anche a causa dell’emergenza Coronavirus – Caterina Balivo aveva espresso i propri dubbi sul tornare in onda a Vieni da Me, che come molti altri programmi era stato temporaneamente sospeso a causa del lock down. Secondo indiscrezioni il programma potrebbe non tornare definitivamente da settembre, e la causa sarebbe proprio la conduttrice: Caterina Balivo ha manifestato l’esigenza di stare più tempo possibile con i suoi due figli, Cora e Guido Alberto, e per questo potrebbe non tornare a condurre lo show concentrandosi piuttosto su nuovi progetti.

Nessuna conferma da parte della conduttrice, che anzi è tornata a Vieni da Me dopo la fine del lock down ammettendo che a convincerla sarebbero stati i vertici tv, facendole capire l'importanza di portare intrattenimento nelle case delle persone anche in un momento tanto difficile.





La conduttrice, via social, non ha nascosto ai suoi fan di essere estremamente triste e preoccupata per quanto accaduto a causa dell’emergenza, e forse anche per questo motivo in molti hanno ipotizzato che abbandonerà il timone del programma. La Balivo ha anche confessato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, avrebbero dormito in camere separate durante la quarantena per evitare un eventuale contagio per entrambi.