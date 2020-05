Camille Gottlieb è la figlia minore di Stéphanie di Monaco nonché nipote dell'iconica Grace Kelly e cugina di Charlotte Casiraghi

Il suo nome è Camille Rose Gottlieb e forse non dirà molto al più. Tuttavia dovete sapere che le sue sono origini davvero particolari, essendo la figlia minore di Stéphanie di Monaco, nata dalla relazione con il capo della sicurezza Jean-Raymond Gottlieb. Pur non possedendo titoli reali, la giovane dimostra però chiaramente un animo e un’attitudine da vera principessa, soprattutto in tema di bellezza.

Camille Gottlieb, splendida come la nonna

Come traspare dal suo profilo Instagram, la 21enne ha lineamenti delicati e adorabili lentiggini sul viso, nonché gli occhi color cielo e una pelle di porcellana. Tale aspetto ricorda in modo impressionante quello della sua iconica nonna, l’indimenticabile Grace Kelly. Camille Gottlieb non ha dunque nulla da invidiare ai suoi congiunti dal sangue blu, palesando stile e splendore esattamente come loro.





Molto attiva sui social, Camille Gottlieb conta oltre 6omila follower. A differenza di quanto si potrebbe pensare, tuttavia, non riceve solo complimenti e commenti positivi. La giovane ha infatti parecchi haters che la prendono costantemente di mira per via del suo aspetto fisico, dalle forme morbide e deliziosamente burrose. Alcuni la accusano peraltro di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica nonché di vantare uno stile di vita da “nullafacente”, approfittano così delle sue origini nobiliari.

La figlia di Stéphanie di Monaco non si lascia però scalfire da tali polemiche sterili. Spesso infatti risponde in maniera decisa alle critiche degli odiatori di turno.