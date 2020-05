Sabrina Salerno ieri e oggi: la foto seduce i fan

Sabrina Salerno è migliorata col passare degli anni o è rimasta identica? La foto del passato divide i fan.

Sabrina Salerno ha condiviso con i fan uno scatto seducente del suo passato: in tanti via social le hanno fatto i complimenti per la sua forma smagliante e in molti hanno notato che la cantante non sarebbe cambiata affatto rispetto a quando era più giovane.

Sabrina Salerno ieri e oggi

Uno scatto di Sabrina Salerno con canottiera bianca e cappello di pelle nero ha fatto il pieno di like: in realtà la cantante ha messo in contrapposizione due scatti, uno risalente a quando aveva poco più di 20 anni e uno odierno. Sui social in tanti hanno lodato il suo fisico prorompente e hanno scritto che rispetto al passato non sarebbe cambiata per niente.

Dal 1994 Sabrina Salerno è legata a Enrico Monti, suo marito dal 2006. La cantante ha un unico figlio, Luca Maria, a cui è estremamente legata (e nato nel 2004).

La cantante ha un ottimo rapporto con i suoi fan e attraverso i social, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, non ha perso occasione per aggiornarli in merito alla sua opinione riguardo all’epidemia e alle misure imposte dal Governo per cercare di contenerla. In più di un caso la cantante si è scagliata contro il Governo affermando che forse, con un uso tempestivo delle mascherine, la situazione si sarebbe quantomeno potuta arginare. In tanti via social si sono mostrati d’accordo con le sue opinioni mentre, come sempre, c’è anche chi ha accusato la cantante affermando che avrebbe dovuto occuparsi solo del suo campo, la musica.