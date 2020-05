La foto di Nathaly Caldonazzo senza mascherina ha suscitato l'ira dei fan sui social: la showgirl replicherà alle accuse?

Nathaly Caldonazzo è stata pizzicata a passeggio per le vie di Roma senza la mascherina anti-Covid. In compagnia dell’attrice sarebbe stato presente un imprenditore romano ma il fatto che nessuno dei due indossasse la mascherina ha sollevato non poche polemiche sui social.

Nathaly Caldonazzo senza mascherina

Con l’inizio della Fase 2 e la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus, Nathaly Caldonazzo si è concessa una passeggiata all’aria aperta in compagnia del suo cane e di un imprenditore romano (con cui già si vocifera che la showgirl abbia in ballo una liaison). A suscitare scalpore sui social il fatto che nessuno dei due indossasse la mascherina: la stessa Caldonazzo ha condiviso con i fan una foto in cui è ritratta per strada senza il dispositivo di protezione per il virus.

La showgirl non è l’unica ad essere stata criticata dai fan per aver infranto le regole e le norme di buonsenso diffuse per cercare di contenere l’epidemia: nei giorni scorsi anche Manuela Arcuri è finita al centro di un’accesa bufera per aver festeggiato il compleanno di suo figlio coi parenti, tutti senza mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza. Stessa sorte è toccata a Alessia Marcuzzi, accusata dai fan di aver violato la quarantena invitando i suoi genitori a casa (la showgirl si è giustificata affermando che lei e i suoi genitori abiterebbero vicinissimi, una scusa che però non è bastata a placare l’ira dei social).