Coronavirus, Bianca Atzei positiva e il fidanzato no: lo strano caso

Mentre Bianca Atzei ha sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus, il suo fidanzato Stefano Corti è risultato negativo al test.

A quanto pare Bianca Atzei è risultata positiva al test sierologico per il Coronavirus: la cantante ha sviluppato gli anticorpi ma per avere la certezza di aver sconfitto il virus dovrà sottoporsi al tampone. A sorpresa sembra invece che il suo fidanzato – la Iena Stefano Corti – sia risultato negativo al test.

Bianca Atzei positiva al Coronavirus

Con l’inizio della Fase 2 Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti – che hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus – si sono sottoposti al test sierologico e a sorpresa lei è risultata positiva, e lui negativo. Non è chiaro come questo sia possibile visto che il virus sarebbe altamente contagioso e i due abbiano trascorso insieme la quarantena. Che quello della cantante fosse un caso di falso positivo? Nei prossimi giorni Bianca Atzei ha confessato di volersi sottoporre al tampone per scongiurare l’ipotesi di essere ancora positiva, e inoltre farà ulteriori test per capire se potrà donare il plasma.





Nel frattempo la cantante sembra aver ritrovato la serenità accanto a Stefano Corti, a cui ormai è legata da quasi un anno. La love story tra i due è iniziata a seguito della rottura da Bianca Atzei e Max Biaggi. La cantante rimase scottata dall’addio del pilota di Moto Gp e quella con Corti è la prima storia importante dopo la loro rottura. Durante la quarantena i due hanno avuto modo di fare “prove di convivenza”, e i fan sono in attesa di scoprire se ci saranno ulteriori novità.