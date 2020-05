Gerry Scotti ha svelato quando inizierà la nuova edizione di Chi vuol essere Milionario?

Quando inizierà la nuova edizione di Chi vuol essere Milionario? A prendere la parola in merito alla data d’inizio di uno degli show più amati della TV è stato lo stesso conduttore Gerry Scotti.

Chi vuol essere milionario: la data

Nel 20esimo “compleanno” di Chi vuol essere Milionario? Il conduttore Gerry Scotti ha confermato che il suo amatissimo show tornerà in tv a settembre. Stando a quanto rivelato dal famoso conduttore, nelle norme previste per cercare di contenere l’epidemia, una puntata sarà organizzata con degli ospiti speciali – che però lui ha preferito non definire vip – di chi si tratterà? “Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi”, ha detto Scotti.





I fan sono impazienti di vedere la nuova edizione dello show che, quest’anno, ha compito 20 anni (il 22 maggio del 2000 andò in onda la prima puntata).

Chi vuol essere Milionario? è ancora oggi uno degli show Mediaset più seguiti e nella fascia preserale è quasi sempre al primo posto per gli ascolti tv. I fan del programma non vedono l’ora di poter vedere le nuove puntate dello show ora che Mediaset e Rai hanno riorganizzato i propri palinsesti per l’emergenza Coronavirus, e purtroppo per le puntate tanto attese bisognerà aspettare fino a settembre. A causa della pandemia in corso molti programmi sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi: tra questi anche Ballando con Le Stelle, mentre La Prova del cuoco è stato definitivamente cancellato per fare spazio a un nuovo show condotto da Antonella Clerici.