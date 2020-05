La conduttrice Elisa Isoardi ha confessato come starebbero oggi le cose tra lei e il suo ex fidanzato, Matteo Salvini.

Quella tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini sembrava essere una storia destinata a durare, e invece nel 2018 l’unione è finita in un nulla di fatto. Il leader della Lega si è poi legato a Francesca Verdini (con cui è da poco andato a convivere), mentre la conduttrice si è definita felicemente single dopo una breve relazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Ma com’è il rapporto tra i due oggi? A rivelarlo è stata la stessa Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi e Salvini: i rapporti

Elisa Isoardi ha confessato che lei e Matteo Salvini avrebbero mantenuto rapporti pacifici dopo la loro rottura, nonostante l’unione sembrasse destinata a durare e i due fossero anche andati a convivere. A quanto pare alla base della rottura ci sarebbero stati i troppi impegni di lavoro del leader leghista, che avrebbero finito con l’allontanarli.

“Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo. Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”, ha confessato la conduttrice.





Dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex ministro dell’Interno Elisa Isoardi ha avuto una breve liaison con Alessandro Di Paolo, che però non ha mai presentato ufficialmente via social. Salvini intanto si è legata alla figlia del senatore Verdini Francesca, con la quale ha preso un appartamento a Roma per andare finalmente a convivere. La conduttrice ha dichiarato di essere felice per lui.