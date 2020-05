Le più famose protagoniste della tv italiana ieri e oggi: come sono cambiate?

Il mondo dello spettacolo è stato segnato da figure di grande successo: attori, comici, vallette, showgirl, conduttori e presentatrici. Tantissimi personaggi della televisione italiana, grazie alla loro bravura, ironia e simpatia, sono riusciti a raggiungere l’apice del successo e hanno reso indimenticabili diversi programmi televisivi. Fra questi, emergono alcune protagoniste della tv, che hanno iniziato la loro carriera in televisione tra gli anni Sessanta e i primi anni Duemila.

Le note protagoniste della tv

Ciascuna di queste protagoniste della tv italiana ha acquistato notorietà grazie al loro savoir faire, che ha saputo attirare l’attenzione degli spettatori. Questi noti volti femminili hanno, dunque, fatto la storia della televisione e sono cambiate tantissimo nel corso degli anni crescendo non solo dal punto di vista del successo, ma anche della loro vita privata.

Fra queste, spiccano ad esempio Milly Carlucci, Paola Perego, Barbara D’Urso e Michelle Hunziker.

La Carlucci e la Perego

Milly Carlucci, nota presentatrice e da sempre amata dal pubblico per la sua allegria ed il suo fascino, ha esordito in televisione nel 1976 con il programma ‘L’altra domenica‘. Oggi continua a divertire il pubblico con il suo popolarissimo programma ‘Ballando con le stelle‘.

Paola Perego ha iniziato la sua carriera nel 1982 a soli 16 come modella per poi divenire una bravissima conduttrice televisiva. Nel 2010 ha esordito come attrice interpretando il ruolo di una famosa conduttrice assassinata in una puntata di ‘Distretto di Polizia 10‘. È già nonna di un bellissimo bambino, Pietro.

La D’Urso e la Hunziker

Barbara D’Urso, sempre bellissima e sensuale nonostante i suoi 63 anni, ha debuttato in televisione alla fine degli anni Settanta partecipando alle prime produzioni di Telemilano 58. Giornalista e autrice di libri, è diventata famosa per aver condotto alcune edizioni del ‘Grande Fratello‘ e per la conduzione di ‘Pomeriggio Cinque‘.

Michelle Hunzicher ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1994 all’età di 17 anni come modella e poi come conduttrice. In alcune foto che la ritraggono agli inizi del suo successo, appare molto somigliante alla figlia Aurora, nata dalla relazione della showgirl con il cantante Eros Ramazzotti.