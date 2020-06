Cristina Marino festeggia il suo primo compleanno da mamma, e Luca Argentero le ha preparato una dedica speciale.

Cristina Marino ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma con gli affetti di sempre, e per l’occasione Luca Argentero – fidanzato dell’attrice – le ha fatto preparare una torta con una dolce dedica. La coppia ha avuto la prima figlia, Nina Speranza, il 20 maggio 2020.

Cristina Marino: il compleanno da mamma

Quello del 2020 è stato un compleanno molto speciale per Cristina Marino che, oltre ad aver compiuto 29 anni, ha festeggiato per la prima volta come mamma della piccola Nina Speranza, nata lo scorso 20 maggio. Per l’occasione l’attrice ha festeggiato in terrazza con pochi intimi, e ovviamente anche Luca Argentero ha fatto la sua parte preparando per la sua compagna una deliziosa torta su cui ha fatto scrivere “Buon compleanno Mamy.”

Sui social lei ha definito questo il suo miglior compleanno di sempre, e ha condiviso una foto di un bellissimo mazzo di fiori accanto ai piedini della sua bambina.

Una pioggia di auguri da parte di amici e colleghi ha travolto l’attrice, che si trova in un momento molto speciale della sua vita. Tra l’attrice e Luca Argentero è stato un colpo di fulmine e adesso, dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, i due sarebbero pronti a convolare a nozze. Un anno fa lei mostrava via social il prezioso anello di fidanzamento che lui le avrebbe regalato, e inoltre entrambi hanno affermato di sognare una famiglia unita e numerosa (proprio come le loro).

“Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni”, aveva rivelato Cristina Marino.