Chiara Ferragni si è immortalata sui social con un nuovo look da spiaggia: sapete tuttavia quanto costa il cappello da lei sfoggiato?

La regina indiscussa dei social è senza dubbio lei, Chiara Ferragni. La super bionda imprenditrice digitale è di fatto la vera star di Instagram, dove conta oltre 20 milioni di follower. Qualche giorno fa, proprio la moglie di Fedez si è mostrata con un look da sapore già estivo, sfoggiando nel dettaglio uno splendido bikini in terrazza. Tuttavia i fan più attenti hanno notato anche un altro accessorio a dir poco evidente, ossia il singolare cappello colore fucsia che la cremonese ha deciso di abbinare al costume. Si tratta infatti di un accessorio molto utile per coprirsi dal sole, ma sapete quanto costa?

Chiara Ferragni: accessorio super costoso

Sempre ben consapevole sul come catturare l’attenzione del suo pubblico, Chiara Ferragni ha creato un vero e proprio impero digitale. Divenendo una delle influencer più famose a livello mondale, sul suo profilo Instagram condivide innumerevoli contenuti delle sue giornate.

Dagli scatti professionali ai molti momenti in famiglia, Chiara non perde infatti occasione per tenersi in contatto con i suoi sostenitori virtuali.





Ecco dunque che pochi giorni fa la blogger si è mostrata in tenuta da mare, sfoggiando un bikini floreale che ne ha messo in risalto il fisico scultoreo. Al due pezzi, come detto, ha abbinato un cappello fucsia che non può certo passare inosservato. Appariscente e di sicura tendenza, il copricapo ha però un prezzo stratosferico: sapete immaginare quanto possa costare? Ebbene, stratta di un modello da pescatore firmato Chanel, che costa la bellezza di 490 euro, come riportato sul sito del noto brand.