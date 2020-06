Serena Grandi è tornata a parlare del tumore al seno che la colpì qualche tempo fa, rilasciando confessioni inedite sulla malattia

Un recente confessione di Serena Grandi rilasciata a I Fatti Vostri sta creando un vero e proprio clamore mediatico. L’iconica sex symbol degli anni 80, protagonista di molte pellicole cult nostrane, ha infatti raccontato i particolari di una vicenda personale che riguarda la malattia che l’ha aggredita, rivelando però dei retroscena inediti. In alcune passate interviste la donna aveva già parlato del suo calvario, sottolineando peraltro di aver “perso un seno, ma ritrovato la vita”.

Serena Grandi: informazioni incomplete

La 62enne bolognese ha costruito sulla bellezza e la sensualità il proprio personaggio nonché la sua brillante carriera cinematografica. Ora però ha deciso di fare chiarezza spiegando cos’è davvero accaduto qualche tempo fa. “Doveva fare un intervento estetico alla pancia per sistemarla un po’, così i medici hanno proposto di aggiungere un lifting al seno. Ma quando hanno aperto, hanno trovato un carcinoma di cinque centimetri di cui non sapevo nulla.

Erano loro che dovevano saperlo e vederlo, non io che faccio l’attrice”.

Così ha dunque precisato Serena Grandi, specificando come i sanitari abbiano “giocato” con la sua salute. L’artista ha poi rivelato che ci vorranno due anni per la ricostruzione del seno, prima che possa tornare “normale”. La faccenda, nel mentre, è finita in mano ai legali, che ora stanno anche studiando la possibilità di una “cartella clinica lacunosa”. Lo sfogo della Grandi è stato anche affidato ai social, dove l’attrice ha pubblicato su Instagram un post dal tono chiaramente esplicativo: