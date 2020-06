A sorpresa Barbara D'Urso ha annunciato ai fan che continuerà a tener loro compagnia nonostante la pausa estiva dei suoi show.

Dopo aver salutato il pubblico di Pomeriggio Cinque per la pausa estiva Barbara D’Urso ha annunciato a sorpresa che sarà in Tv con una sit-com a cui ha preso parte nei primi anni 2000: si tratta di Ugo.

Barbara D’Urso torna in TV

La Regina indiscussa della TV Barbara D’Urso torna a far compagnia ai telespettatori del piccolo schermo con Ugo, la sit-com con Marco Columbro in cui la conduttrice ha recitato tra il 2002 e il 2003.

I programmi della conduttrice vanno verso la pausa estiva e intanto ferve l’attesa per il Grande Fratello, che a quanto pare sarà lei a condurre (nonostante le voci su una presunta conduzione di Signorini).





Nei mesi scorsi le indiscrezioni parlavano di un possibile annullamento del programma a causa dell’emergenza Coronavirus, invece nelle settimane scorse è stata la stessa conduttrice ad affermare che il programma si farà e che proprio lei sarà alla conduzione. Signorini, che con tutte le probabilità verrà riconfermato come conduttore per la versione Vip del programma, aveva smentito le voci che lo volevano anche alla conduzione della versione classica del reality show.

Per quanto riguarda le repliche di Ugo la sit-com verrà trasmessa su Mediaset Extra tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:15 fino alle ore 14:50. Non si tratta dell’unica sit-com in cui la conduttrice ha vestito i panni di attrice: oltre a Ugo le più famose sono sicuramente La Dottoressa Giò, Donne di Mafia, Lo zio d’America, Ricomincio da me, Le Ragazze di piazza di Spagna e moltissime altre.