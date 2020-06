Come sempre Emily Ratajkowski fa il pieno di like via social, ma questa volta la modella ha lanciato una linea di costumi da uomo.

Dopo il successo ottenuto dalla sua linea di costumi “succinti” per il pubblico femminile, Emily Ratajkowski ha deciso di lanciare una capsule collection anche per gli uomini e ovviamente nelle foto di lancio la top model non ha mancato di mostrare le sue curve da capogiro.

Emily Rarajkowski senza reggiseno: la foto

La top model Emily Ratajkowski ha fondato una propria linea di abiti e costumi che ha chiamato Inamorata, e adesso all’interno della collezione sarà presente anche una capsule per il pubblico maschile. La top model l’ha indossata insieme a suo marito, il produttore Sebastian Bear McFarland, con uno scatto mozzafiato (e senza reggiseno).

Non è la prima volta che la top model seduce i suoi fan con scatti in déshabillé: il suo profilo social è uno dei più seguiti al mondo e in tanti adorano il fisico da urlo della giovane modella.

Addirittura si vocifera che moltissime donne nel mondo abbiano ceduto alla chirurgia cercando di emulare il suo prorompente lato b e la forma del suo ombelico. Sarà vero?

Intanto, a quanto pare, tra la modella e il marito tutto procederebbe a gonfie vele (nonostante si vociferi che i due abbiano deciso di convolare a nozze dopo appena un paio di settimane dal loro primo incontro, e in molti li davano già per spacciati il giorno delle nozze).

Presto ci saranno novità per la giovanissima coppia? In tanti si aspettano che da un giorno all’altro annuncino l’arrivo di un bebè.