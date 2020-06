Giorgia Palmas sfoggia il pancione al sesto mese: “Incredibile”

La gravidanza di Giorgia Palmas è ormai evidente: la showgirl sfoggia il pancione via social, e fa una tenera dedica al suo bambino.

Giorgia Palmas è incinta del suo secondo figlio (il primo con il fidanzato e promesso sposo, Filippo Magnini) e sui social non perde occasione per dedicare teneri messaggi al suo piccolo in arrivo. La showgirl è al sesto mese di gravidanza e a marzo avrebbe dovuto sposare Magnini (la cerimonia è saltata per via dell’emergenza Coronavirus).

Giorgia Palmas incinta: le foto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non vedono l’ora di diventare genitori. La showgirl ha già una figlia, Sofia, nata dalla sua precedente relazione con Davide Bombardini.

A sorpresa lei e Magnini hanno annunciato la gravidanza via social durante il lock down per l’emergenza Coronavirus: i due avrebbero dovuto sposarsi a marzo, ma la cerimonia era saltata proprio per via della pandemia. Nel post in cui ha mostrato il suo pancione al sesto mese di gravidanza, Giorgia Palmas ha scritto una tenera dedica per il piccolo in arrivo: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo”.

È tutto incredibile, così naturale e così perfetto”, ha scritto.

La coppia per il momento ha rinviato le nozze a data da destinarsi e come loro molte altri vip hanno dovuto rimandare i fiori d’arancio a causa dell’emergenza Coronavirus.