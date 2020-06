Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato di non dormire nello stesso letto con Claudia Dionigi: cosa succede alla coppia?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi formano ormai una coppia da circa un anno, dopo la scelta dell’ex tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Per amore, il Cobra non ha esitato a lasciare la sua Milano per trasferirsi nella città dell’ex corteggiatrice, ossia Latina, nel basso Lazio.

La loro è stata una convivenza che ha funzionato bene fin dall’inizio, così come pure durante la lunga quanto difficile quarantena da Coronavirus.

Lorenzo e Claudia, coppia in crisi?

Tuttavia, in una recente intervista, il giovane ha ammesso di non dormire spesso con la sua dolce metà. Da cosa dipende tale decisione di Lorenzo e Claudia? Questa scelta è del resto seguita da anni anche da tanti altri Vip, come la stessa De Filippi e il consorte Maurizio Costanzo o da Mara Venier e il marito Nicola Carraro.

"Lei non è una che rompe le scatole. Ogni tanto si impunta sulle cavolate, dice che sono disordinato, ma non è vero", ha premesso peraltro il 28enne lombardo.





“Con Claudia dormo pochissime volte perché tengo la tv accesa, non riesco col buio pesto.

Quando entro in camera è tutto sigillato e non trovo neanche il letto”. Questo porterebbe dunque Lorenzo Riccardi a dover ripiegare spesso sul divano, confermando abitudini di vita diverse nella giovane coppia. Tuttavia il fatto sembra non minare minimamente il grande amore che c’è fra loro, che si palesano ancora come un duo molto innamorato ma soprattutto convinto della scelta fatta nel dating show mariano.