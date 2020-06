Mara Venier ha rivelato che l'emergenza Coronavirus le avrebbe fatto rivalutare alcune delle sue priorità a Domenica In.

Mara Venier in questi anni è stata la regina indiscussa della domenica col suo Domenica In. Dopo aver vissuto le difficoltà dell’emergenza Coronavirus la conduttrice ha però deciso di fare delle modifiche.

Mara Venier cede Domenica In?

Nonostante la preoccupazione per le condizioni di salute di suo marito Nicola Carraro e nonostante i recenti problemi di salute che hanno coinvolto lei stessa (con la frattura alla gamba), Mara Venier non ha mai lasciato il timone di Domenica In neanche in piena emergenza Coronavirus e da due anni è senza dubbio la padrona indiscussa dello show.

I recenti fatti dovuti alla pandemia hanno però fatto riflettere la conduttrice, che riguardo a una prossima edizione del programma ha espresso i propri dubbi sul continuare ad essere l’unica “padrona” di casa:





“In cuor mio sento l’esigenza di cambiare qualcosina.

Ho proposto di allargare la squadra in video. Non sarà un ritorno alla ‘Domenica in’ degli Anni 90, intendiamoci. Vorrei restare la padrona di casa, la ‘Zia Mara’, però mi piacerebbe avere accanto dei compagni di viaggio”, ha affermato. La conduttrice ha anche detto di avere in mente già qualcuno (due uomini e una donna), ma non ha menzionato i possibili amici e colleghi che potrebbero prendere parte insieme a lei al programma.

Mara Venier ha anche rivelato che in questi mesi di emergenza avrebbe sentito il calore e la vicinanza di molti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, e che in particolar modo l’avrebbero commossa le lacrime di dispiacere di Roby Facchinetti per la sua Bergamo, città duramente colpita dall’emergenza Coronavirus.