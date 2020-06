In occasione del suo compleanno Rocio Munoz Morales ha condiviso un tenero scatto di quando era bambina.

Rocio Munoz Morales ha condiviso con i fan un tenero scatto di quando era bambina: in tanti le hanno scritto di trovarla praticamente identica ad allora, mentre altri hanno affermato che somiglierebbe alle due figlie Luna e Alma.

Rocio Munoz Morales ieri e oggi

Un tenero scatto condiviso da Rocio Munoz Morales ha fatto il pieno di like sui social: nella foto si vede l’attrice da piccola, e i suoi grandi occhi neri sono immediatamente riconoscibili.





L’attrice ha condiviso lo scatto in occasione del suo 32esimo compleanno e ha ringraziato fan, amici e colleghi per i numerosi messaggi d’affetto che le sarebbero stati scritti via social. In tanti, tra i commenti allo scatto, hanno anche sottolineato che Rocio da bambina somigliasse tantissimo alle sue due figlie, Alma e Luna, le piccole che l’attrice ha avuto con il divo italiano Raoul Bova e che, finora, sono state tenute da entrambi sotto al massimo riserbo (e lontane da occhi indiscreti).

A proposito della sua vita in famiglia accanto all’ex scapolo d’oro Raoul Bova e alle loro due bambine, Rocio ha confessato: “Siamo molto uniti noi due e questo le bimbe lo sentono, siamo una squadra e non ci sono ruoli, trasmettiamo lo stesso messaggio ad Alma e Luna. Abbiamo un carattere molto simile e questo ci facilita”.