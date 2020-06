Roberto Alessi commenta la gaffe di Bianca Guaccero e la difende.

Bianca Guaccero ha fatto molto discutere sui social per la sua gaffe a Detto Fatto. Ricordiamo che la conduttrice e attrice pugliese, durante un fuori onda, ha fatto una domanda abbastanza particolare. Non accorgendosi di essere in onda, la Guaccero ha posto alle sue collaboratrici un interrogativo dai toni piccanti.

Peccato però che la telecamera ha continuato a riprendere. Il divertente momento è stato poi mandato in onda da Striscia la Notizia. Ovviamente, il video è diventato virale ovunque. Tante sono state le gif e i meme creati sulla conduttrice del factual di Rai 2. La scena ha creato così tanto clamore che ha anche ricevuto il famoso tapiro d’oro. Valerio Staffelli, infatti, ha raggiunto la Guaccero per consegnarle la statuetta. Non sono però mancate anche delle polemiche su questa storia.

Critiche e commenti negativi, c’è da dire, abbastanza fuori luogo visto il tono scherzoso di Bianca. Sulla storia è intervenuto Roberto Alessi.

Bianca Guaccero difesa da Alessi

Il famoso direttore di Novella 2000, nonché opinionista fisso delle trasmissioni di Barbara d’Urso ha preso le parti di Bianca Guaccero. Alessi critica apertamente chi vorrebbe infliggere una multa addirittura alla conduttrice. Secondo lui, infatti, si tratterebbe di un momento gioviale in cui la pugliese ha saputo strappare un sorriso al pubblico di Rai 2.

“Ha donato un po’ di leggerezza in una televisione che purtroppo nel corso degli ultimi mesi ha raccontato cronache di malattie, sofferenze e lutti. Il Coronavirus ha provocato conseguenze drammatiche, mettendo le famiglie in ginocchio. E ancora oggi, nonostante la pandemia non appaia più nel suo picco, fa sentire i suoi effetti sotto il profilo economico”. Queste sono state le parole di Roberto Alessi sul suo Novella 2000.

Bianca Guaccero come Antonella Clerici

Il commento di Bianca gli ha ricordato Antonella Clerici. Memorabili, infatti, sono le gaffe piccanti della conduttrice di Rai 1. Così come ancora oggi gli strafalcioni di Antonella vengono ricordati sul web, anche quello di Bianca Guaccero sarà destinato a restare negli archivi della televisione. Secondo alcune fonti, inoltre, la Clerici pare sia stata anche multata, negli anni addietro, per le sue uscite. Ricordiamo che Antonella tornerà in televisione nella fascia oraria lasciata libera dalla Prova del Cuoco.

Per questo motivo, Alessi, si schiera contro questa ipotesi anche per Bianca. In molti hanno puntato il dito contro di lei. Lo ha voluto sottolineare anche il direttore di Novella 2000. Non sappiamo se a settembre Detto Fatto tornerà nella sua collocazione o verrà cancellato. Intanto, in numerosi hanno sostenuto le parole di Alessi e mostrato il loro sostengo alla Guaccero.