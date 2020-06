Antonella Clerici, la confessione: “Rimarrà sempre nel mio cuore”

Antonella Clerici si confessa con un fan: la conduttrice ha espresso la sua nostalgia via social.

Oggi Antonella Clerici vive in Piemonte insieme a sua figlia, Maelle, e ha scelto per loro una splendida casa immersa nella campagna. Un tempo la conduttrice è stata in pianta stabile a Roma e in un commento sui suoi canali social ha voluto dedicare un suo pensiero verso la città.

Antonella Clerici e la nostalgia di Roma

Uno dei follower di Antonella Clerici le ha chiesto se avesse nostalgia di Roma e se per lei fosse in programma, prima o poi, tornare in città. Oggi infatti la conduttrice vive in Piemonte e ha scelto per sé una casa completamente immersa nel verde e nella natura, dove trascorrere giornate di pace e tranquillità insieme a sua figlia, Maelle, e al fidanzato Vittorio Garrone.

A proposito dell’eventualità di tornare prima o poi nella Capitale la Clerici ha risposto: “Roma rimarrà sempre nel mio cuore, è la mia città, ma oggi preferisco vivere in campagna. A Roma amici e lavoro”, ha concluso.





La splendida casa della conduttrice in Piemonte è spesso da sfondo ai suoi scatti sui social e, secondo indiscrezioni, proprio nella casa della conduttrice avrebbero potuto essere realizzate le riprese per il suo nuovo format.

Presto infatti la conduttrice sarà di nuovo in onda (sembra nella fascia di mezzogiorno) con un programma di cucina che, a quanto pare, sostituirà La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi.

In un primo momento si era anche parlato della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni all’interno del programma, ma per adesso il rumor non ha trovato conferme. In tanti non vedono l’ora di poter rivedere la loro beniamina nel piccolo schermo.