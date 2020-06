Mara Venier sgrida il marito mentre fa un video: "Come al solito non fai niente". Dopo l'infortunio la conduttrice inizia la fase 2 del tutore.

La conduttrice Mara Venier non molla e resta alla guida del programma Domenica In nonostante l’infortunio alla gamba ed il momento difficile del coronavirus. Intanto sgrida il marito: “Non fai un cavolo”.

Mara Venier al marito: “Non fai un cavolo”

Mara Venier tiene duro e, nonostante l’infortunio alla gamba che l’ha costretta per un periodo sulla sedia a rotelle, anche se due giorni fa ha annunciato sui social la “fase due da tutore”, ha deciso di continuare a condurre Domenica In. Prima della diretta la conduttrice si è ritrovata protagonista insieme al marito Nicola Carraro di un sipario esilarante.

La Venier ha rimproverato il marito, che la seguiva per tutta la casa con lo smartphone acceso, di essere impegnato “a fare niente”. Mentre Nicola faceva un video lei ha esclamato: “Ciao amore, come al solito non fai un ca**o, fai solo i filmini”.





Nicola e Mara dormono separati

Mara Venier e Nicola Carraro sono da anni esempio d’amore assoluto. Nello spettacolo sono una delle coppie più durature, inseparabili e complici.

Durante il periodo del coronavirus si sono trovati a condividere anche momenti critici. Uno di questi è una “strana” polmonite e malessere generale che ha colpito Nicola. Nella loro casa a Roma, i due sono stati costretti a dormire separati e rispettare un metro di distanza. “Per la verità Nicola -confessava la zia Mara – ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente”.

Era lei che andava a fare la spesa e si occupava di tutto, anche di portare avanti il programma. “Quando rientro a casa – raccontava la Venier -, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui…”.

La querelle con Timperi e Ippoliti

Fuoco incrociato negli studi Rai tra Mara Venier, Giovanni Ippoliti e Tiberio Timperi. La conduttrice non sembra aver gradito le battute ed il tono satirico utilizzato durante dei siparietti gossip di diverse puntate.

Su una foto con il gesso della Venier, Timperi è intervenuto ironizzando: “Beh mica fa la trasmissione con i piedi“. Ad incalzare anche Ippoliti: “Quando hanno inquadrato il piede c’è stata la punta d’ascolto, sono dati ufficiali“. Monica Setta, amica della Venier ha provato a riportare il discorso ad un registro più serio ma niente. In un’altra puntata Ippoliti è tornato sulla questione ed ha aggiunto: “Il piede rotto è ormai diventato un must. Molte si ingessano nelle loro trasmissioni. C’è un’emittente locale dove sono tutti ingessati ed è molto seguita“.

La reazione della Venier non è tardata ad arrivare : “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo“.