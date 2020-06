Pago è tornato a parlare del suo rapporto con Serena Enardu dopo la rottura e la fine della loro storia.

Quella tra Pago e Serena Enardu è una delle storie d’amore più complicate e avvincenti dell’ultimo anno. Dopo essersi separati a Temptation Island, nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due, tanto che la stessa Serena non aveva fatto mistero di voler compiere il grande passo verso l’altare.

Proprio Serena, però, aveva annunciato la rottura tra i due. A pochi mesi dalla rottura, Pago è tornato a parlare della sua relazione. Ha rilasciato un’intervista alla trasmissione di RaiRadio2 I lunatici. È apparso davvero molto provato per l’epilogo della sua relazione con Serena. C’è da dire, però, che non ha chiuso completamente la porta ad un possibile ritorno di fiamma: “Quando chiudo una storia poi se ne può riparlare“.

Pago torna a parlare di Serena Enardu

Pago ha voluto chiarire come stanno le cose tra lui e Serena. “C’è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe mai vedere”, ha dichiarato. Per lui, certamente, non è un periodo molto semplice. Anche per Serena la situazione non è delle migliori. Dice di trovarsi travolto dalle polemiche e dai gossip. Per Pago è arrivato il momento di pensare più a se stesso, così come sta facendo Serena, e al suo sentire e non a quello degli altri.

“C’è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare”.

Pago e il rapporto con il figlio

Nel corso dell’intervista, Pacifico, ha parlato anche dei suoi affetti più cari. Non poteva mancare, ovviamente, un pensiero a suo figlio Nicola. I due non si sono visti durante il periodo del lockdown e, adesso, stanno passando delle lunghe e divertenti giornate insieme. “Mio figlio ha quasi undici anni, è stato molto difficile. Lui doveva stare con la mamma, io sono rimasto chiuso in Sardegna con il lockdown.

Per i papà separati è stato un momento molto difficile“. Con la sua ex moglie Miriana Trevisan, il rapporto è molto buono. Si sono ritrovati, dopo un periodo di litigi, per il bene del figlio.