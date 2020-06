Amici Speciali ha donato altri fondi alla Protezione Civile: il comunicato del programma di Maria De Filippi che ringrazia il pubblico

Amici Speciali ha concretizzato un vero gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti della Protezione Civile. Tramite i suoi canali social, il talent di Maria De Filippi ha di fatto comunicato di aver donato all’ente ulteriori 25mila euro oltre ai già annunciati 400mila.

La trasmissione ha inoltre fatto sapere che la donazione di questi altri soldi è stata possibile grazie alla partecipazione del pubblico. Molti sono stati infatti colori i quali hanno votato, e quindi donato, durante il televoto delle ultime puntate di Amici 19 e dell’edizione Speciali. Il totale dei fondi raccolti dal programma di Canale 5 per sostenere l’emergenza sanitaria da coronavirus ha quindi raggiunto la ragguardevole cifra di 425mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Proud 💛 #AmiciSpeciali #Amici19 Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 16 Giu 2020 alle ore 9:13 PDT

Come sappiamo, la sua prima edizione Amici Speciali ha visto il trionfo di Irama, protagonista di un emozionante monologo sulla morte di George Floyd. L’evento ha sollevato uno tsunami di indignazione in tutto il mondo, riportando il tema del razzismo al centro dell’interesse generale, soprattutto negli Stati Uniti. Amici Speciali, dal canto suo, era nato come una gara tra tutti gli ex allievi del talent. Ma alla fine la priorità è andata più sulla raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile che non alla competizione in sé e per sé.

Intanto resta da capire se Amici Speciali tornerà con una seconda edizione, così come Amici Celebrities, altra costola del talent.