Il nuovo scatto apparso sul suo canale Instagram preoccupa i fan di Stefano De Martino: il dettaglio che tutti hanno notato

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non smettono di far parlare di sé, nel bene e nel male. La crisi che sembra averli investiti dopo il ritorno di fiamma è di fatto sempre più sotto i riflettori mediatici, mentre tante sono le indiscrezioni che si rincorrono da settimane.

Alcuni sostengono che ad allontanarli sia stato un tradimento del ballerino, mentre altri vedrebbero nella troppa ingerenza della famiglia Rodriguez le cause della momentanea rottura.

Stefano De Martino, fan preoccupati

I diretti interessati non hanno per ora rilasciato dichiarazioni al riguardo, nonostante lo stesso Stefano sia stato di recente ospite di Mara Venier a Domenica In. Ad ogni modo, poco fa, il conduttore di Made In Sud ha postato sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, che ha subito destato la preoccupazione dei suoi numerosi fan.

Come mai?

Sempre molto attivo sui social, anche in questo periodo di crisi con Belen, l’ex allievo di Amici pubblica spesso foto e video della sua quotidianità. I suoi tanti follower stanno tuttavia cercando di fargli sentire il loro affetto, chiedendogli sovente nei commenti qualche spiegazione in più sul suo umore.

Il novello conduttore resta però nel suo silenzio, nonostante il suo ultimo post abbia un particolare che non è sfuggito ai più attenti. “La vita è una combinazione di pasta e magia”, ha difatti scritto il danzatore citando una massima del grande Federico Fellini. Ad attirare l’attenzione dei fan è stata però l’espressione triste del viso di Stefano, apparso visibilmente stanco e dimesso, come tanti sostenitori gli hanno fatto notare.