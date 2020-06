Meghan e Harry, spesi 50 mila euro per la loro sicurezza: è bufera

Harry e Meghan avrebbero speso oltre 50 mila euro in Canada, e i cittadini contribuenti sarebbero furiosi.

A quanto pare sarebbero stati spesi ben 50 mila euro per la sicurezza di Harry e Meghan Markle durante i loro i primi 4 mesi di residenza statunitense. Questi soldi sarebbero dei contribuenti canadesi che, a quanto pare, sarebbero indignati per la vicenda.

Harry e Meghan: la sicurezza

Oltre 50 mila euro per la security spesi in appena 4 mesi: gli ex duchi del Sussex Harry e Meghan (che si sarebbero trasferiti a Vancouver prima e a Los Angeles poi) avrebbero creato un putiferio anche oltreoceano dove i contribuenti canadesi sarebbero indignati per la vicenda. Sarà vero? La coppia ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti e di lavorare come “due persone comuni”, ma sembra che il ministro canadese della pubblica sicurezza avrebbe definito la loro situazione come “senza precedenti”: “Sono attualmente riconosciuti come personaggi protetti a livello internazionale e il Canada ha l’obbligo di fornire il personale di sicurezza necessario”, ha detto.





Da quando i due sono partiti per gli States di certo si sono placati i rumor dei tabloid inglesi, anche se i recenti rumor parlano di un’imminente crisi per la coppia: mentre lei avrebbe sofferto la rigida vita di corte Harry starebbe soffrendo ora la lontananza da casa, senza contare che Meghan avrebbe messo gli occhi su una lussuosa villa in cui sarebbe già pronta a far venire a vivere anche sua madre.

C’è chi crede che la coppia non sia destinata a durare mentre altri hanno apertamente accusato Harry di aver commesso un grave errore abbandonato per sempre i titoli nobiliari.