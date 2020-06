Dopo il no a Sabrina Ghio in quel di Uomini e Donne, Nicolò Raniolo sembra essere felicemente fidanzato con Greta

Le novità su Uomini e Donne riguardano uno dei corteggiatori che hanno maggiormente fatto discutere il pubblico da casa. Si tratta per la precisione di Nicolò Raniolo, che si presentò nel dating show mariano dopo aver preso parte come tentatore a Temptation Island.

Fisico statuario e sguardo truce, il giovane aveva fatto capitolare sia Giorgia Lucini sia Sabrina Ghio. Strano a dirsi, dopo il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, oggi anche lui è stato tuttavia fulminato da una persona. Il riferimento è a Greta, una ragazza a cui l’ex corteggiatore ha recentemente dedicato delle storie molto emozionanti che lasciano poco spazio ai dubbi.

Raniolo innamorato dopo U&D

Negli ultimi post pubblicati sul profilo ufficiale Instagram di Raniolo si vedono di fatto diverse foto e video dove appare felici e innamorato insieme a Greta.

Per uno di tali post, il giovane ha anche sfruttato una splendida canzone di Ligabue, L’amore conta, mentre in un altro Ops di Mr. Rain. In entrambi i casi è difficile pensare che non si tratti della sua fidanzata, considerato che il messaggio dei brani musicali è più che chiaro.

Nel mentre, nulla si sa in merito alle storie e ai post pubblicati da Greta. Nonostante sia fidanzata con un personaggio piuttosto noto, la giovane ha infatti preferito mantenere il suo profilo privato. Ad ogni modo, belle parole di Nicolò Raniolo bastano a capire quanto la storia faccia la felicità di entrambi, come accade del resto a tutti quando ci si innamora seriamente.