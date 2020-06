L'attrice Simona Izzo ha avuto un incidente in barca durante la sua vacanza a Capri: "Sono caduta come un pesce".

Piccolo incidente in barca per Simona Izzo. La famosa attrice e regista romana si trovava sull’isola di Capri assieme al marito Ricky Tognazzi per un breve soggiorno estivo. Niente di grave per la donna, sebbene sia stata ugualmente trasportata e visitata al pronto soccorso e adesso si muova con una stampella, che dovrà accompagnarla per qualche giorno.

A causa dello spiacevole infortunio, l’attrice è stata costretta a rimandare tutti i suoi impegni di lavoro, come la partecipazione a “C’è tempo per“, il programma televisivo spine-off di Unomattina Estate trasmesso su Rai Uno.

L’incidente in barca di Simona Izzo

Si trovava in barca, precisamente al largo di Capri, la bella Simona Izzo quando si è infortunata. La doppiatrice stava trascorrendo qualche giorno di relax sull’isola in compagnia del marito Ricky Tognazzi, ma l’improvviso incidente, non solo ha rovinato la sua vacanza, ma ha anche costretto l’attrice lontana dai suoi impegni di lavoro.

Simona, infatti, era attesa lunedì 29 giugno a “C’è tempo per”, la nuova trasmissione estiva di Rai Uno condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi, ma, sul finale di puntata, il suo collegamento è stato rimandato alla settimana prossima, dopo che la Izzo ha comunicato l’accaduto ai conduttori del programma: “Sono caduta come un pesce. Sto bene ma mi muovo con la stampella”.

Gli auguri di Beppe Convertini

Il padrone di casa di “C’è tempo per”, raggiunto al telefono dal quotidiano online Today ha porto a Simona Izzo i suoi auguri di pronta guarigione: “Le facciamo un grande in bocca al lupo e la aspettiamo lunedì prossimo in studio”, ha detto Beppe Convertini. Dunque, solo qualche giorno di riposo e la bellissima doppiatrice potrà riprendere la sua quotidianità e, soprattutto, i suoi impegni lavorativi.