Cristian Galella è tornato a far parlare di sé dopo la presunta crisi con la moglie Tara: le dure parole dell'ex tronista che hanno indignato i fan

Per Cristian Gallella questo sembra essere un momento davvero molto particolare. Solo poche ore fa, infatti, sull’ex tronista di Uomini e Donne è emersa la voce di una probabile crisi con la moglie Tara Gabrieletto, conosciuta proprio negli studi del dating show mariano.

La coppia ha peraltro già affrontato diversi alti e bassi, tornando in tv anche a Temptation Island Vip. Dopo tale esperienza, i due sono però pressoché scomparsi sia dal piccolo schermo sia dai social.

Cristian Gallella: il post della bufera

L’ultimo post del modello risale a più di un anno fa, mentre sul profilo Instagram di Tara sono apparse di recente alcune Storie dove la donna affermava di trovarsi in un periodo non facile.

Ecco che ora a lasciare ulteriormente il pubblico senza parole è stata una risposta data proprio da Cristian in merito a questa vicenda. Rivolgendosi direttamente a una fan curiosa che voleva sapere cosa stesse succedendo con sua moglie, il lombardo ha espresso un commento decisamente pesante. La sua esternazione ha così subito creato un immenso caos sul web, portando molti a dirsi indignati. Ecco dunque il fatidico post, dove Cristian Gallella ha evidentemente esagerato forse soprattutto per via dell’eccessiva tensione accumulata in questi giorni:

Cristian e Tara rappresentano una delle coppie più longeve nate dal programma della De Filippi. La loro conoscenza ha appassionato migliaia di fan che ancora oggi, a distanza di molti anni, tifano per loro. La speranza è dunque che la loro sia solo una piccola crisi passeggera e che tutto possa tornare come, se non meglio, di prima.