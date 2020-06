Alcune recenti Instagram Stories di Tara Gabrieletto lasciano supporre una possibile cirisi in corso con il marito Cristian Gallella

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto pare siano in crisi. La popolare coppia, nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi e vista anche in quel di Temptation Island, ha già affrontato diversi alti e bassi. Lontani dalle telecamere e anche dai social da molto tempo, i due hanno continuato a vivere la loro relazione giorno per giorno, provando a coltivare l’amore dell’uno nei confronti dell’altra.

Tuttavia, poche ore fa, Tara ha condiviso alcune IG Stories dove ha confermato di stare attraversando un periodo non facile. La donna si è anche detta non ancora pronta a svelare i dettagli, ma poi sommersa dalle domande dei fan si è lasciata sfuggire qualcosa di più sul suo attuale rapporto con Cristian.

Cristian e Tara in crisi?

Le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatrice hanno così allarmato non poco i tanti ammiratori della coppia.

Nei video sui social, Tara ha infatti lasciato intuire la possibile crisi con il marito: “Sulle mie cose private sono molto trattenuta, però non è un bel periodo, non sto benissimo.

Sto prendendo delle decisioni nella mia vita… stiamo prendendo. Non mi fate strane domande, non continuate a chiedermi della fede o dove sia Cristian, perché tanto non risponderò”. Così ha pertanto replicato la Gabrieletto alle richieste dei fan, precisando che quando sarà il momento giusto dirà tutto lei, che il responso sia positivo o negativo.