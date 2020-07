Belen Rodriguez a Napoli al compleanno della sua presunta nuova fiamma.

Belen Rodriguez è stata avvistata con un uomo per una festa di lusso a Napoli, dopo essere stata anche sul Lago di Como. L’uomo in questione è Gian Maria Antinolfi, imprenditore nel settore dell’abbigliamento di lusso, che ha festeggiato il 35esimo compleanno.

La showgirl argentina ha partecipato a questa festa, ma con questo uomo era già stata avvistata a Milano qualche settimana fa dal settimanale Chi. La festa è stata davvero di lusso, in una location meravigliosa di fronte al golfo di Napoli. Belen Rodriguez era insieme al fratello Jeremias e alla sua nuova fidanzata Debora.

Belen Rodriguez con un uomo

Belen Rodriguez, che ha condiviso dei post davvero esplosivi, si è molto divertita a questa festa, come hanno dimostrato i video effettuati al party, in cui si è presentata con un abito bianco bellissimo.

Antinolfi potrebbe essere la sua nuova fiamma, non solo per via degli avvistamenti ma anche perché durante la festa, secondo alcune indiscrezioni, ci sono stati moltissimi sguardi di intesa. I festeggiamenti dell’imprenditore proseguono oggi a Capri e ovviamente la Rodriguez sarà presente.

Belen Rodriguez sta cercando di godersi la sua libertà, lontana da tutti i pettegolezzi nati dopo la sua rottura con Stefano De Martino. Alcune voci hanno insinuato che il ballerino ha avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, notizia immediatamente smentita da Stefano, ma su cui Belen ha preferito non rispondere. Diversi fan hanno notato che Belen ha pubblicato la foto di una sedia con la scritta “E adesso siediti“, ovvero l’intro della canzone che Emma Marrone ha dedicato al suo ex nel momento del tradimento.

Una frecciata mirata, che fa capire che probabilmente ciò che è accaduto alla cantante diversi anni fa, ora è accaduto alla showgirl.