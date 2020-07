Luca Zingaretti emoziona i fan: il gesto speciale per la moglie

Luca Zingaretti emoziona i fan con il gesto speciale per la moglie.

Luca Zingaretti, che aveva fatto un appello per aiutare la Protezione Civile, emoziona tutti i suoi fan con una dedica speciale per la moglie Luisa Ranieri. Il loro legame è molto forte e in occasione del loro anniversario, l’attore ha deciso di fare un gesto molto speciale.

L’amore che lega la coppia è davvero incredibile ed è condiviso anche sul set e in teatro. I due attori si sono conosciuti molti anni fa e sono insieme dal 2005. Hanno avuto due meravigliose bambine: Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015. La loro è una storia d’amore meravigliosa, che Zingaretti ha voluto celebrare sul suo profilo Instagram.

Luca Zingaretti su Instagram

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio e l’attore ha pubblicato una foto su Instagram che ha emozionato moltissimo i fan. Uno scatto che racchiude tutto il loro amore e la forza del loro rapporto. La foto pubblicata ritrae la coppia nel giorno delle nozze, che sono avvenute nel castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Nella foto sono entrambi raggianti, incredibilmente pieni di felicità e di emozione.





“La felicità è vera solo se condivisa” ha scritto Luca Zingaretti in inglese, come didascalia alla foto. Si tratta di una famosa frase di Christopher McCandless tratta dal film Into The Wild. Una frase davvero molto bella, che ha arricchito ancora di più questo scatto meraviglioso, segno di un gesto speciale da dedicare a Luisa Ranieri.

I commenti che ha ricevuto la foto sono tantissimi e tutti bellissimi. La coppia è molto amata dai fan e il loro amore è così coinvolgente da far emozionare tutti.