L'incidente piccante di Caterina Balivo in piscina in bikini.

Caterina Balivo in bikini è davvero bellissima. La conduttrice, che si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia dopo l’addio al programma Vieni da Me, sta trascorrendo molto tempo distesa al sole. La Balivo sta mostrando quotidianamente quello che fa e come si veste e ha dimostrato di avere un fisico davvero mozzafiato.

La conduttrice è davvero in forma e la sue curve stanno facendo impazzire i fan, soprattutto dopo lo scatto pubblicato su Instagram.

Caterina Balivo in bikini

Caterina Balivo ha avuto un piccolo incidente piccante mentre era seduta a bordo della piscina e indossava un bikini, mostrando la crema solare.

La conduttrice ha condiviso la foto perché probabilmente non si è resa conto di questo piccolo dettaglio, che però non è sfuggito ai suoi fan più attenti, che glielo hanno subito fatto notare. La conduttrice si è mostrata in bikini, in perfetta forma, ma il seno è leggermente uscito dal costume. Le curve della Balivo non sono state contenute dal piccolo bikini.

Un incidente molto sensuale, che è stato molto apprezzato dai suoi follower, che ogni giorno la riempiono di complimenti. Caterina Balivo è molto attiva sui social e sta mostrando i momenti che trascorre con i suoi figli e la sua famiglia all’insegna del relax, nell’attesa di un nuovo progetto televisivo. Il dettaglio del costume non è sfuggito ai suoi fan, ma indipendentemente da questo piccolo incidente piccante, la conduttrice è sempre in forma, molto elegante e bella.